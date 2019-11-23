25 Kasım Pazartesi günü ilk ara tatil sona erecek ve öğrenciler okula başlayacak. 15 Kasım Cuma günü 9 günlük tatile çıkan milyonlarca öğrenci ilk ara tatilin bitmesiyle birlikte "2020 sömestr tatilleri ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ikinci ara tatilin hangi tarihte başlayacağı da merak konusu oldu. İşte MEB 2019-2020 takvimi...

ARA TATİL NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.