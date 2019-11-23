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  • 23.11.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 18:59

ne zaman? ne zaman yapılacak? İşte MEB takvimi...

İkinci ara tatil tarihi, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Kasım ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde öğrenci ve veliler hakkında araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 15 Kasım Cuma günü tatile çıkan milyonlarca öğrenci ni öğrenmek istiyor. Yeni eğitim-öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Peki, ? yapılacak? İşte cevabı...

2020 sömestr tatilleri ne zaman?

25 Kasım Pazartesi günü ilk ara tatil sona erecek ve öğrenciler okula başlayacak. 15 Kasım Cuma günü 9 günlük tatile çıkan milyonlarca öğrenci ilk ara tatilin bitmesiyle birlikte "2020 sömestr tatilleri ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ikinci ara tatilin hangi tarihte başlayacağı da merak konusu oldu. İşte MEB 2019-2020 takvimi...

ARA TATİL NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

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