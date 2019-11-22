Yarıyıl tatili ne zaman? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ara tatil bugün sona eriyor. Pazartesi günü ders başı yapacak öğrenciler yarıyıl tatili ve ikinci ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 2019 ve 2020 ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.