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  • 21.11.2019 15:10
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 15:10

sınav giriş yerleri açıklandı! 2019 görüntüleme ekranı! ?

sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YDS/3 sınavının sınav giriş belgesi bugün erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar sınav giriş yerlerine ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecekler. Peki, YDS/3 sınavı ne zaman? sorgulama nasıl yapılır?

YDS/3 sınav giriş yerleri açıklandı!

YDS sınav giriş yerleri açıklandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım başladı. 2019 yılının üçüncü YDS sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyorlardı. Merakla beklenen sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, YDS/3 sınavı ne zaman? YDS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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