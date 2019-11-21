YDS sınav giriş yerleri açıklandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım başladı. 2019 yılının üçüncü YDS sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyorlardı. Merakla beklenen sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, YDS/3 sınavı ne zaman? YDS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.