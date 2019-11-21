VGM burs sonucu açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl eğitim öğretim dönemi boyunca ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs veriliyor. 2019-2020 dönemi için başvuruları tamamlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başvuru sonuçlarını ne zaman açıklayacağı araştırılıyor. Yazımızda sonuçlar ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, VGM burs sonucu açıklandı mı? 2019 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019-2020)

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları için takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre o tarihler dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2018 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 17 Eylül - 17 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu.

Buna göre, VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde yükseköğrenim burs sonuçlarının ise 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.