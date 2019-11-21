e-Okul'da 'bildirim' dönemi başladı. Not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı gibi birçok okul ile ilgili bilgiyi öğrenci ve velilerin bilgisine sunan e-Okul sisteminde velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı.

Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin bilgileri içeriyor.

Mobil uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.

VELİLERE BİLDİRİM GELECEK

Bakanlık, mobil uygulama ile velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını hedefliyor.

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