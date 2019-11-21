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  • 21.11.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 11:58

'nde yeni dönem! Bunları yapan öğrencinin velisine bildirim gidecek!

Veli Bilgilendirme Sistemi'nde yeni uygulama hayata geçti. Öğrenci ve velilere not bilgisi, devamsızlık bilgisi gibi birçok özelliği sunan e-Okul sisteminde yeni dönem başladı. MEB'in e-Okul sistemiyle veliye 'bildirim' gönderilecek. Öğrenci devamsızlık yaptığında veliye anında bildirim gelecek.

Bunları yapan öğrencinin velisine 'bildirim' gidecek!

e-Okul'da 'bildirim' dönemi başladı. Not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı gibi birçok okul ile ilgili bilgiyi öğrenci ve velilerin bilgisine sunan e-Okul sisteminde velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı.

Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin bilgileri içeriyor.

Mobil uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.

VELİLERE BİLDİRİM GELECEK

Bakanlık, mobil uygulama ile velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını hedefliyor.

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