VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine eğitim dönemi boyunca burs veren Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeni dönem için başvurular alındı. Başvuru yapan öğrenciler ve velileri sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019-2020)

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları için takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre o tarihler dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2018 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 17 Eylül - 17 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu.

Buna göre, VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde yükseköğrenim burs sonuçlarının ise 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.