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  • 18.11.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 11:07

: 2020 yılı sınav takvimi! , ALES, , , , MSÜ ve sınav tarihi ne zaman?

: Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. Bu bağlamda , ALES, , , , MSÜ ve sınav tarihleri ve detaylar sayfamızda yer alacak. ÖSYM 1974 yılındaki kuruluş mantığı ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı ve temelde üniversiteye giriş sınavlarını yapmak üzere kurulmuş olan bir Kamu Kuruluşudur. Başlangıçta yalnızca üniversiteye girmek isteyen adayların sınavlarını ve yerleştirme işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur.

2020 yılı ÖSYM sınav takvimi açıklandı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. 2020 yılında KPSS, ALES, YKS, DGS, YDS, MSÜ ve YÖKDİL sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. Öğrenciler ÖSYM sınav takvimi için resmi internet sayfasında büyük yoğunluk oluşturdu.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sınav takvimini ne zaman yayınlayacağı ile ilgili resmi açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.

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HaberlerEğitim Haberleriosym.gov.tr: 2020 yılı ÖSYM sınav takvimi! KPSS, ALES, YKS, DGS, YDS, MSÜ ve YÖKDİL sınav tarihi ne zaman?
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