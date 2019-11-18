Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. 2020 yılında KPSS, ALES, YKS, DGS, YDS, MSÜ ve YÖKDİL sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. Öğrenciler ÖSYM sınav takvimi için resmi internet sayfasında büyük yoğunluk oluşturdu.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sınav takvimini ne zaman yayınlayacağı ile ilgili resmi açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.