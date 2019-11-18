Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. 2020 yılında KPSS, ALES, YKS, DGS, YDS, MSÜ ve YÖKDİL sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. Öğrenciler ÖSYM sınav takvimi için resmi internet sayfasında büyük yoğunluk oluşturdu. ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sınav takvimini ne zaman yayınlayacağı ile ilgili resmi açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.

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