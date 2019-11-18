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  • 18.11.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 12:24

2020 yılı sınav takvimi! : , ALES, , , , MSÜ ve sınav tarihi ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 'nin 2020 sınav takvimi, internet sitesinde açıklandı. Bu bağlamda , ALES, , , , MSÜ ve sınav tarihleri ve detaylar sayfamızda yer alacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak. İşte diğer sınavlar ALES, YKSYDS, MSÜ ve YÖKDİL tarihleri...

ÖSYM açıkladı! İşte 2020 yılı sınav takvimi

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. 2020 yılında KPSS, ALES, YKS, DGS, YDS, MSÜ ve YÖKDİL sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. Öğrenciler ÖSYM sınav takvimi için resmi internet sayfasında büyük yoğunluk oluşturdu. ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sınav takvimini ne zaman yayınlayacağı ile ilgili resmi açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.

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HaberlerEğitim HaberleriÖSYM 2020 yılı sınav takvimi! osym.gov.tr: KPSS, ALES, YKS, DGS, YDS, MSÜ ve YÖKDİL sınav tarihi ne zaman?
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