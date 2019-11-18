KYK bursu ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi ya da burs almaya hak kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. KYK tarafındany yapılan açıklamada, KYK'dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerektiği duyuruldu. Peki, Peki, 2019-2020 KYK bursu ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili detaylar...

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.