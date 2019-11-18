KPSS ne zaman? 2020 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, ÖABT başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM açıkladı!

2020 KPSS ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 takvimi belirlendi. Yüz binlerce kişinin katılım sağlayacağı KPSS sınavları önümüzdeki sene ön lisans, lisans, ortaöğretim, ÖABT ve DHBT olarak gerçekleştirilecek. Peki, 2020 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ve ÖABT başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
2020 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 19 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020
Diğer KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.