ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2019-2020 vize sınavı 16-17 Kasım'da gerçekleştirildi. Üç oturumda sınava katılan öğrenciler sınav sonuçları ile sınav soruları ve cevaplarını araştırıyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Kasım ATA AÖF vize sınav soruları cevapları yayımlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Soru ve cevaplar henüz yayımlanmadı. Bilindiği üzere, ATA AÖF sınavlarının soruları ve cevapları sınav tarihinden 1-2 hafta içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 16-17 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınavı soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.