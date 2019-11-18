Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 18.11.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 17:27

onaylı kısa uzun şiirler!

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım ) olarak kutlanmaktadır. , öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Bu önemli gün 2019 yılında pazar gününe denk geliyor. Öğretmenler öğrencilerine günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. İşte 24 Kasım öğretmenler günü 2 3 4 kıtalık en güzel şiirler...

İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

24 Kasım öğretmenler günü 2, 3, 4 kıtalık kısa uzun şiirler öğretmenler günü en yeni güzel şiir. Öğretmenler günü şiirleri 2 kıtalık kısa ve 4 kıtalık uzun kolay ezberlenen ve MEB onaylı öğretmenler günü şiirleri sayfamızda. Öğretmenler Günü'nün amacı; öğretmenin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini anlamak, öğretmeni bulunması gereken yerine oturtmaktır. Öğretmenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Öğretmenler Günü pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanmaktadır.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri24 Kasım Öğretmenler Günü MEB onaylı kısa uzun şiirler! 2 3 4 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri