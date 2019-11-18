24 Kasım öğretmenler günü 2, 3, 4 kıtalık kısa uzun şiirler öğretmenler günü en yeni güzel şiir. Öğretmenler günü şiirleri 2 kıtalık kısa ve 4 kıtalık uzun kolay ezberlenen ve MEB onaylı öğretmenler günü şiirleri sayfamızda. Öğretmenler Günü'nün amacı; öğretmenin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini anlamak, öğretmeni bulunması gereken yerine oturtmaktır. Öğretmenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Öğretmenler Günü pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanmaktadır.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

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