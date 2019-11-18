Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Bu önemli gün 2019 yılında pazar gününe denk geliyor. Öğretmenler öğrencilerine günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. İşte 24 Kasım öğretmenler günü 2 3 4 kıtalık en güzel şiirler...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

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