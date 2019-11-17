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  • 17.11.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 12:16

KYK açıkladı, gözler oraya çevrildi! 2019 ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, burs sonuçlarının KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacağı bildirilmişti. KYK'nın dün sonuçları erişime açmasının ardından VGM burs sonuçları gündeme geldi. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları alındı. Burs almak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı yeniden gündeme geldi. Peki, 2019 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019-2020)

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının hangi ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı VGM burs sonuçları için takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre o tarihler dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2018 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 17 Eylül - 17 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu.

Buna göre, VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde yükseköğrenim burs sonuçlarının ise 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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