VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları alındı. Burs almak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı yeniden gündeme geldi. Peki, 2019 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019-2020)

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının hangi ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı VGM burs sonuçları için takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre o tarihler dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2018 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 17 Eylül - 17 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu.

Buna göre, VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde yükseköğrenim burs sonuçlarının ise 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.