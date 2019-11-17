ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları bugün sona erdi. Sınava katılan binlerce öğrenci sınavların ardından ATA AÖF vize sonuçları hakkında bilgi edinmek istiyor. Mezun olacak ya da mezun olabilmek için kredini notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki, ATA AÖF vize soru ve cevapları yayımlandı mı?

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.