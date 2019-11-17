ALES puanı kaç yıl geçerli? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl üç kere gerçekleştirilen ALES sınavının üçüncüsü bugün saat 10.15'te uygulanacak. Uzun süredir sınava hazırlanan adaylar bugün ter dökecekleri sınavın sonuçlarını beklerken, ALES hakkında merak edilen sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, ALES sınavı nedir? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? ALES açılımı nedir? İşte ayrıntılar...

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, bu sınavı sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.