Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 17.11.2019 14:01
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 14:04

! 14 Kasım kolay mıydı, zor muydu? İşte yorumlar...

Binlerce kişinin katılımıyla bugün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sınavın sona ermesiyle birlikte soru ve cevap anahtarını beklemeye başladı. Aynı zamanda nın kolay mı ya da zor mu olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda 14 Kasım ALES soruları kolay mıydı, zor muydu sorusu araştırılıyor. İşte ...

14 Kasım ALES soruları kolay mıydı, zor muydu?

ALES sorularının zor mu kolay mı olduğu günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkınd bilgi edinmek isteyen adaylar 14 Kasım ALES soruları kolay mıydı, zor muydu sorusuna da yanıt aramaya başladı. Sosyal medya platformlarında ALES hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Sizin için ALES ile ilgili yapılmış bazı yorumları burada derledik.

ALES SORULARI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?

Sosyal medyada yapılan yorumların geneline göre sınava katılan adaylar sözel sorularının zor olduğunu belirtirken, matematik sorularının ise kolay olduğunu söylüyor. İşte ALES hakkında yapılan bazı yorumlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriALES sınav yorumları! 14 Kasım ALES soruları kolay mıydı, zor muydu? İşte yorumlar...
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri