ALES sorularının zor mu kolay mı olduğu günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkınd bilgi edinmek isteyen adaylar 14 Kasım ALES soruları kolay mıydı, zor muydu sorusuna da yanıt aramaya başladı. Sosyal medya platformlarında ALES hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Sizin için ALES ile ilgili yapılmış bazı yorumları burada derledik.

ALES SORULARI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?

Sosyal medyada yapılan yorumların geneline göre sınava katılan adaylar sözel sorularının zor olduğunu belirtirken, matematik sorularının ise kolay olduğunu söylüyor. İşte ALES hakkında yapılan bazı yorumlar...