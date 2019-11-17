Eylül ayında okula gitmeye başlayan milyonlarca öğrenci cuma günü itibariyle ara tatile başladı. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler ara tatilin biteceği tarih hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında "1 haftalık ara tatil ne zaman bitecek?" sorusu bulunuyor. Peki, okullar ne zaman başlayacak? İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar toplam 9 gün tatil yapmış olacaklar.