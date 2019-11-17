Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 17.11.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 21:16

1 haftalık ne zaman bitecek? ? İşte okulların açılacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda sömestr, yaz tatili ve okul başlangıcı arasına birer haftalık tatil eklenmişti. Öğrenciler 15 Kasım Cuma günü 9 gün sürecek ilk tatiline çıktı. in başlamasının ardından akıllara gelen sorulardan birisi de ara tatilin ardından okulların ne zaman açılacağı oldu. Peki, 1 haftalık ? ? İşte okulların açılacağı tarih...

Eylül ayında okula gitmeye başlayan milyonlarca öğrenci cuma günü itibariyle ara tatile başladı. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler ara tatilin biteceği tarih hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında "1 haftalık ara tatil ne zaman bitecek?" sorusu bulunuyor. Peki, okullar ne zaman başlayacak? İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar toplam 9 gün tatil yapmış olacaklar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri1 haftalık ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman başlayacak? İşte okulların açılacağı tarih
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri