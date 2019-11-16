ÖSYM 2020 sınav takvimi için geri sayım başladı. Her yıl Kasım – Aralık ayında yayınlanan sınav takvimi içerisinde bir sonraki yıl sınavların hangi tarihte yapılacağı bilgisi yer alıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayınlanacak ve sınavlar hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerindeki 'duyurular' sayfası üzerinden ve sınav takvimi sayfasından takip edilebilir. 2020 YKS sınavına dair başvurular 2020 Şubat ayında yapılması beklenirken. Sınava girecek olan öğrenciler için tarih net olmasa da geçen sene baz alındığında 2020 Haziran ayında yapılması bekleniyor.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sınav takvimini ne zaman yayınlayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de kurumun Kasım ya da Aralık ayı içerisinde takvimi erişime açmasına kesin gözüyle bakılıyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri ve diğer detaylar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerindeki 'duyurular' sayfası üzerinden ve sınav takvimi sayfasından takip edilebilir.

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