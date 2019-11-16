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  • 16.11.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 17:09

Öğrencilere müjde geldi mi? sınav takvimi yayımlandı mı?

2020 sınav takvimi öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi aracılığıyla 2020 yılında yapılacak olan sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceğini belirtecek. Peki, ÖSYM sınav takvimi hangi tarihte yayınlanacak? , , sınav takvimine dair ÖSYM henüz açıklama yapmadı. Memur adayları, üniversite adayları ve lisans tamamlayacak adaylar 2020 ÖSYM sınav takvimi için gözünü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin osym.gov.tr sayfasına çevirdi. Adaylar Kasım ayı içerisinde resmi siteden sınav tarihlerini öğrenebilecek. ÖSYM sınav ücretleri ilgili kurumdan resmi açıklama gelmedi.

ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı?

ÖSYM 2020 sınav takvimi için geri sayım başladı. Her yıl Kasım – Aralık ayında yayınlanan sınav takvimi içerisinde bir sonraki yıl sınavların hangi tarihte yapılacağı bilgisi yer alıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayınlanacak ve sınavlar hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerindeki 'duyurular' sayfası üzerinden ve sınav takvimi sayfasından takip edilebilir. 2020 YKS sınavına dair başvurular 2020 Şubat ayında yapılması beklenirken. Sınava girecek olan öğrenciler için tarih net olmasa da geçen sene baz alındığında 2020 Haziran ayında yapılması bekleniyor.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sınav takvimini ne zaman yayınlayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de kurumun Kasım ya da Aralık ayı içerisinde takvimi erişime açmasına kesin gözüyle bakılıyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri ve diğer detaylar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerindeki 'duyurular' sayfası üzerinden ve sınav takvimi sayfasından takip edilebilir.

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