"KYK zamlı bursu hangi tarihte hesaplarda olacak?" sorusu günün araştırılanları arasında yer alıyor. Yakın bir zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredilerine zam yapılacağını duyurmuştu. 2019-2020 öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçları açıklanmasının ardından "KYK ilk burs ne zaman ödenecek?" sorusu merak edilmeye başlandı.

KYK İLK BURS NE ZAMAN ÖDENECEK?

2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılacaktır.

* TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle

*TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7'si itibariyle

*TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8'i itibariyle

*TC Kimlik Numarası 6 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 9'u itibariyle

*TC Kimlik Numarası 8 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 10'u itibariyle