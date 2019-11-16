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  • 16.11.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 16:00

Gözler orada! ilk burs ne zaman ödenecek? hangi tarihte hesaplarda olacak?

bursları hakkında merakla beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bakan Kasapoğlu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden öğrenebiliyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte akıllara gelen sorulardan birisi de sorusu oldu.

Gözler orada! KYK ilk burs ne zaman ödenecek?

"KYK zamlı bursu hangi tarihte hesaplarda olacak?" sorusu günün araştırılanları arasında yer alıyor. Yakın bir zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredilerine zam yapılacağını duyurmuştu. 2019-2020 öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçları açıklanmasının ardından "KYK ilk burs ne zaman ödenecek?" sorusu merak edilmeye başlandı.

KYK İLK BURS NE ZAMAN ÖDENECEK?

2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılacaktır.

* TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle

*TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7'si itibariyle

*TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8'i itibariyle

*TC Kimlik Numarası 6 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 9'u itibariyle

*TC Kimlik Numarası 8 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 10'u itibariyle

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