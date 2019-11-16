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  • 16.11.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 10:00

, yarın 88 sınav merkezinde düzenlenecek! ALES saat kaçta başlayacak sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca düzenlenecek ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-/3), pazar günü 81 ildeki 88 sınav merkezinde uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 'ta açıklanacak.

ALES'e gireceklere uyarı!

Geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda 2 defa yapılan fakat yoğun talep nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca () 2018'den itibaren yılda 3 kez düzenlenmesi kararı alınan , 17 Kasım Pazar günü yapılacak.

'de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES/3, 81 ildeki 88 sınav merkezinde düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak ALES'te adaylara ellişer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değil, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES/3'e katılacak adaylardan kimliğini kaybedenlerin mağdur olmaması için illerde nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak. Sınav günü açık olacak nöbetçi nüfus müdürlüklerinin listesine 'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 'ta açıklanacak.

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