Öğrenciler cuma günü yani 15 Kasım'da 1. ara tatile çıkacak. Tatil öncesi veliler e okul VBS sistemi ile öğrencilerin 1. sınav sonuçlarını sorgulama işlemi nasıl yapılır araştırması yapılıyor. Peki e okul VBS girişi nasıl yapılır, 1. sınav sonucu ve devamsızlık e okul VBS sistemiyle nasıl sorgulanır? MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanmak için her öğrenci için özel olarak oluşturulan öğrenci bilgi sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. E-Okul giriş işlemlerini 7/24 öğrencilerin bilgileri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu çerçevede de E-Okul VBS giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

E-OKUL uygulamasıyla neler yapılır: E-Okul sisteminde öğrenciye ait şu bilgilere ulaşabilirsiniz; Devamsızlık, Not Bilgisi, Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları, Performans Ödevi Sonuçları, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Davranış Notları, Diploma notu, Nakil Durumu, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi ve Pansiyon İzin Bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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