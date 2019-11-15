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  • 15.11.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 11:41

e okul giriş ekranı sınav sonucu öğrenme bilgisi

sistemine giriş için yapılan araştırmalar arttı. 1. ara tatil bugün başladı ve adresinde aramalar yoğunlaştı. Milyonlarca öğrenci bu Cuma günü yani 'da 9 günlük ara tatile çıkacak. Veliler ilse tatil öncesi 1. sınav sonuçlarını okula gitmeden anında sorgulamak istiyor. Bunun için yapmaları gereken e okul uygulamasına giriş yapmak. Peki e okul VBS girişi nasıl yapılır, 1. sınav sonucu ve devamsızlık e okul VBS sistemiyle nasıl sorgulanır? Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor.

e okul VBS giriş ekranı sınav sonucu öğrenme bilgisi

Öğrenciler cuma günü yani 15 Kasım'da 1. ara tatile çıkacak. Tatil öncesi veliler e okul VBS sistemi ile öğrencilerin 1. sınav sonuçlarını sorgulama işlemi nasıl yapılır araştırması yapılıyor. Peki e okul VBS girişi nasıl yapılır, 1. sınav sonucu ve devamsızlık e okul VBS sistemiyle nasıl sorgulanır? MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanmak için her öğrenci için özel olarak oluşturulan öğrenci bilgi sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. E-Okul giriş işlemlerini 7/24 öğrencilerin bilgileri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu çerçevede de E-Okul VBS giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

E-OKUL uygulamasıyla neler yapılır: E-Okul sisteminde öğrenciye ait şu bilgilere ulaşabilirsiniz; Devamsızlık, Not Bilgisi, Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları, Performans Ödevi Sonuçları, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Davranış Notları, Diploma notu, Nakil Durumu, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi ve Pansiyon İzin Bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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