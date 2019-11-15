E-okul VBS sistemine giriş için yapılan araştırmalar arttı. 1. ara tatil bugün başladı ve e-okul.meb.gov.tr adresinde aramalar yoğunlaştı.

Milyonlarca öğrenci bu Cuma günü yani 15 Kasım'da 9 günlük ara tatile çıkacak. Veliler ilse tatil öncesi 1. sınav sonuçlarını okula gitmeden anında sorgulamak istiyor. Bunun için yapmaları gereken e okul uygulamasına giriş yapmak. Peki e okul VBS girişi nasıl yapılır, 1. sınav sonucu ve devamsızlık e okul VBS sistemiyle nasıl sorgulanır? Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor.

E-OKUL uygulamasıyla neler yapılır: E-Okul sisteminde öğrenciye ait şu bilgilere ulaşabilirsiniz; Devamsızlık, Not Bilgisi, Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları, Performans Ödevi Sonuçları, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Davranış Notları, Diploma notu, Nakil Durumu, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi ve Pansiyon İzin Bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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