ATA AÖF vize sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavı için hazırlıklar sürüyor. Mezun olacak ya da mezun olabilmek için kredini notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Öğrencilerin sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş yeleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, https://obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ya da Kullanıcı adı ve şifeleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN