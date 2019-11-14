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  • 14.11.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 12:23

Okullarda ilk ve ikinci yapılacak? 18-22 Kasım 2019 MEB Ara Tatil Etkinlik Programı

Okullarda ara tatil dönemi başlıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından sonra ilk ara tatile girecek. MEB, ara tatil dönemine özel "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırladı. Peki, okullarda ilk ve ikinci yapılacak? İşte 2019 MEB Ara Tatil Etkinlik Programı...

Ara tatil dönemleri ne zaman?

Ara tatil için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline yarın çıkacak. Ara tatilde öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Peki, okullarda ilk ve ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte 2019 MEB Ara Tatil Etkinlik Programı...

OKULLARDA ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil: 18-22 Kasım 2019 (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

İkinci ara tatil: 06-10 Nisan 2020 (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

ARA TATİL ETKİNLİK PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

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