Ara tatil için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline yarın çıkacak. Ara tatilde öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Peki, okullarda ilk ve ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte 2019 MEB Ara Tatil Etkinlik Programı...

OKULLARDA ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil: 18-22 Kasım 2019 (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

İkinci ara tatil: 06-10 Nisan 2020 (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.