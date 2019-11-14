AÖF muafiyet nedir? Anadolu Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve AÖF muafiyet sonuçları ve muafiyet itiraz başvuru işlemlerinin başladığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından 'AÖF muafiyet itiraz nedir' sorusu akıllara geldi. Yazımızda, 2019-2020 AÖF muafiyet itiraz başvurusuna dair tüm detayları görüntüleyebilirsiniz. Peki, AÖF muafiyet itiraz nedir? AÖF muafiyet sonuçları ve muafiyet itiraz başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte cevaplar...

AÖF MUAFİYET İTİRAZ NEDİR?

AÖF muafiyet itiraz başvurusu, ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite ile AÖF programlarına yerleşen öğrencilerin, daha önce okudukları bölümlerde almış oldukları;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II

Türk Dili I – II

Yabancı Dil I – II derslerinden muaf olabilmek için yaptığı başvurudur.

Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamayacak.