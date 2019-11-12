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  • 12.11.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 12:35

'den --- duyurusu

haberi: 'den ---YDS duyurusu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir son dakika duyurusu yayımlandı. Duyuruda 2018 yılında yapılan DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, ALES/3, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3 sınavlarının soru ve cevaplarının tamamının erişime açıldığına yer verildi. Haberimizde KPSS--ALES-DGS sınav sorularını bulabilirsiniz. İşte KPSS-YKS-ALES-DGS ile tüm detaylar

ÖSYM'den son dakika KPSS-YKS-ALES-DGS duyurusu

Son dakika haberi: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2018 KPSS, DGS, ALES YKS ve diğer sınavlarının soru ve cevaplarının erişime açıldığına yer verildi. ÖSYM 1974 yılındaki kuruluş mantığı ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı ve temelde üniversiteye giriş sınavlarını yapmak üzere kurulmuş olan bir Kamu Kuruluşudur. Başlangıçta yalnızca üniversiteye girmek isteyen adayların sınavlarını ve yerleştirme işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur.


ÖSYM tarafından yayımlanan resmi duyuru şu şekilde;

"2018 yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ALES/3, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan 'Geçmiş Yıllardaki Sorular' sekmesinden erişime açılmıştır. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

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