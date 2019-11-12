Son dakika haberi: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2018 KPSS, DGS, ALES YKS ve diğer sınavlarının soru ve cevaplarının erişime açıldığına yer verildi. ÖSYM 1974 yılındaki kuruluş mantığı ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı ve temelde üniversiteye giriş sınavlarını yapmak üzere kurulmuş olan bir Kamu Kuruluşudur. Başlangıçta yalnızca üniversiteye girmek isteyen adayların sınavlarını ve yerleştirme işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur.



ÖSYM tarafından yayımlanan resmi duyuru şu şekilde;

"2018 yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ALES/3, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan 'Geçmiş Yıllardaki Sorular' sekmesinden erişime açılmıştır. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

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