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  • 12.11.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 16:40

giriş sayfası: e-okul öğrenci giriş nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenci Kasım ayında 9 günlük bir tatil yapacaklar. Bu bağlamda sayfasında yoğunluk yaşanmaya başladı. Öğrenci velileri çocuklarının sınav sonuçlarını ve devamsızlık bilgilerini nasıl sorgulayacaklarını merak ediyorlar. 'in uygulaması e okul ile veliler telefondan ya da online olarak anında öğrenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. MEB'in uygulaması ile veliler telefondan ya da online olarak anında öğrenebilir.

MEB e-Okul giriş sayfası: e-Okul öğrenci giriş nasıl yapılır?

MEB e-okul öğrenci giriş sayfası: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi Eylül ayında başladı. Öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarını e-okul sisteminden öğrenebiliyor. İşte e-okul giriş ekranı 2019. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS projesi dahilinde 2007 yılında kullanıma açtığı ücretsiz bir bilgi edinme platformudur. e-Okul üzerinden bir öğrencinin okula kaydolduğu andan, mezun olduğu ana kadar her türlü eğitim sürecini barındırır.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

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