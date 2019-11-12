Kasım ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'nın takvimi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık aşaması kapsamında bakanlık tarafından öğrencilere örnek sorular paylaşılmaya başlandı. Şimdi gözler ikinci örnek sorular listesinde. Peki, Kasım ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KASIM AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

MEB tarafından öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kolaylık sağlamak için yayımlanan örnek sorular listesinin ilki ekim ayında paylaşıldı. Öğrenciler ikinci örnek sorular olan kasım ayı listesini bekliyor. Ancak kasım örnek soruları henüz yayımlanmadı. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.