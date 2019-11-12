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  • 12.11.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 16:01

Geri sayım başladı! başlayacak? İşte 2019-2020

güz dönemi sınav tarihleri özellikle Kasım ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde merak konusu oldu. Kayıt işlemlerini bir süre önce tamamlayan öğrenciler başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2019-2020 yılı ...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci güz dönemi sınav tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Özellikle Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde binlerce kişi AÖF güz dönemi sınav tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

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