Ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde merakla araştırılan konuların başında bu soru yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Milyonlarca kişi şimdilerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilk ara tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. İşte merak edilen bilgiler...

ARA TATİL NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.