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  • 12.11.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 12:11

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri: 2019 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? MEB açıkladı!

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, ilk dönem sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan takvimde sınav tarihi duyuruldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 AÖL sınav tarihleri...

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 kayıtları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Kredi notunu yükseltecek öğrenciler ile sınav sonuçlarına göre mezun olacak öğrenciler sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 AÖL sınav tarihleri...

2019-2020 AÖL İŞ TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

MEB tarafından AÖL iş takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav tarihlerini gösteren AÖL iş takviminin kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, konu ile ilgili duyuru yayınladığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

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