ATA AÖF sınav giriş belgesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ATA AÖF'te eğitimini sürdüren öğrenciler vize sınavına katılacaklar. Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenciler yayınlanan sınav giriş belgesi ile bu sorulara yanıt bulacaklar. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? 2019 ATA AÖF vize sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, https://obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ya da Kullanıcı adı ve şifeleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

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ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

2019-2020 ATA AÖF vize sınavı 16-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Final sınavı 28-29 Aralık'ta, bütünleme sınavı ise 01-02 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

Bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.