Okullarda ara tatil dönemi başlıyor. "Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli" doğrultusunda 18 milyona yakın öğrenci ve 957 bin öğretmen, ilk ara tatilin heyecanını yaşıyor. MEB'in takvimine göre, ilk ara tatil için geri sayım başladı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? İşte 2019 2020 MEB okul tatilleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine, ara tatil etkinlik programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adına ara tatil diyoruz ama aslında bu ara tatiller eğitim için derin bir nefes, derin bir soluk. Çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşması için bir haftalık bir fırsat." dedi.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18 Kasım'da başlayacak ve 22 Kasım'a kadar devam edecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

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