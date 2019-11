kyk.gov.tr: KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Başkan Erdoğan'ın burs ücretlerine zam yapıldığını açıklamasının ardından öğrencilerin heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurum üniversite öğrencisinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarasına göre ödemeleri gerçekleştiriyor. Buna göre; TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, Ocak ayından itibaren her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda burs ödemelerini alabiliyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak. KYK tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."