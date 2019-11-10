Bilindiği gbi önemli haftalar ve günler okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 11 Kasım Pazartesi yarın okullar tatil mi? 11 Kasım günü okullara tatil var mı? Gibi sorular 10 Kasım ardından aratılmaya devam ediyor. Bu arada ilk ara tatil 18 Kasım'da başlayacak ve 22 Kasım'a kadar devam edecek.

11 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olmadı. 11 Kasım 2019 Pazartesi günü de resmi tatil değildir.