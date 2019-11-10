11 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü vesilesiyle okullarda anma etkinlikleri düzenlenmişti. 10 Kasım ulusal bir yas günüdür. Peki 11 Kasım Pazartesi bugün okullar tatil olacak mı? MEB açıklaması yapıldı mı? Detaylar haberimizde.

11 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olmadı. 11 Kasım 2019 Pazartesi günü de resmi tatil değildir.