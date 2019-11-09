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  • 09.11.2019 12:04
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 12:07

KYK'dan burs sonuçları için açıklama! 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Başkan Erdoğan'ın burs ücretlerine zam yapıldığını açıklamasının ardından öğrencilerin heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim dönemi boyunca maddi yönden desteklenmeleri için burs ve kredi verilmektedir. Burs ve kredi için bazı şartları vardır. 15-21 Ekim'de burs ya da krediye başvuru yapan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 burs miktarı ne kadar oldu? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

KYK tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."

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