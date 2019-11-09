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  • 09.11.2019 14:50
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 14:51

sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 ? İşte

vize sınavı için hazırlıklar sürüyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi vize sınavına hazırlanan öğrenciler, sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Konu ile ilgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama geldi. Peki, açıklandı mı? 2019 ? İşte ...

ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre, vize sınavı için geri sayım başladı. İlk defa kayıt yaptıran ve kayıt yenileme yaptıran öğrenciler, vize sınavının tarihini beklerken bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini görüntülemek istiyorlar. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 ATA AÖF vize sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF sınav tarihleri...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF vize sınavı için giriş yerleri henüz açıklanmadı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra resmi internet adresi ve sosyal medya gruplarından duyurulacağı, sınav giriş belgelerinin yakında yayımlanacağı açıklandı.

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