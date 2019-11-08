Kasım tatili ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk ara tatil döneminin tarihi belirlendi. Ara tatil için geri sayım başlarken, MEB, ilk ara tatilde, öğrencilerin bir yandan dinlenirken bir yandan da keşfederek öğrenip keyifli vakit geçirmeleri için sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerden oluşan bir program hazırladı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında yappılacak? İşte 2019 2020 MEB okul tatilleri...

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak ve hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün uygulanacak.

İkinci ara tatil ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak ve 9 gün tatil yapılacak.

Eğitim öğretimin birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.