KYK'dan burs ve kredi açıklaması! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Ekim tarihinde başvuruları sona eren KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Burs ve kredi başvuruları için gözler Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamadaydı. 6 Kasım Çarşamba akşamı KYK'nın sitesinde yaşanan çöküşün ardından öğrenciler sonuçların açıklandığını sandı. Ancak KYK'dan burs ve kredi sonuçları için açıklama yapıldı. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı.

KYK'DAN AÇIKLAMA

KYK'dan yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.