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  • 06.11.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 22:46

KYK burs ve kredi ne kadar? 2019-2020 KYK burs zammı kaç TL oldu? İşte güncel kredi ve burs ücreti

15-21 Ekim tarihlerinde alınan KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler aynı zamanda KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yakın bir zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan burs ve kredi ücretlerinin artıp artmayacağına dair önemli bir açıklamada bulundu. Peki, 2019-2020 KYK burs zammı kaç TL oldu? İşte güncel kredi ve burs ücreti...

KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından alınan burs ve kredi başvuruları heyecan sürüyor. Öğrenciler kredi ve burs başvuru sonuçlarını beklerken diğer yandan da KYK burs ve kredi ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? 2019-2020 KYK burs zammı kaç TL oldu? İşte KYK kredi ve burs ücretleri...

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burs ücretleri ile ilgili şöyle dedi:

"Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak."

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