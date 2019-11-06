Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler kısa bir süre önce başvuru işlemlerini tamamladı. Yüz binlerce öğrenci başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Öğrenciler özellikle şu sıralar KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK burs ve kredi sonuçlarına dair derlediğimiz bilgiler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı. KYK'dan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

SONUÇ SORGULAMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILACAK?

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.