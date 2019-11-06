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  • 06.11.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 21:28

ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? kyk.gov.tr burs sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Yüz binlerce öğrencinin başvurduğu ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 21 Ekim tarihine kadar gerçekleştirilen burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını tamamlayarak sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Özellikle öğrencilerin aklında şu sıralar KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler kısa bir süre önce başvuru işlemlerini tamamladı. Yüz binlerce öğrenci başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Öğrenciler özellikle şu sıralar KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK burs ve kredi sonuçlarına dair derlediğimiz bilgiler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı. KYK'dan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

SONUÇ SORGULAMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILACAK?

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

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