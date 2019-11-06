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  • 06.11.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 12:02

açıklandı mı? KYK burs zammı ne kadar? 2019 2020 burs ve kredi miktarı ne kadar?

heyecanla beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından sonuç için araştırmalar hız kazandı. Peki, ? KYK burs zammı ne kadar? 2019 2020 burs ve kredi miktarı ne kadar?

KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Burs ve kredi almak için başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Başvuru sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam uygulanacak. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs zammı ne kadar? 2019 2020 burs ve kredi miktarı ne kadar?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019-2020 KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı.

2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

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