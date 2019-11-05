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  • 05.11.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 23:12

Yüz binlerce öğrenciye müjde! ve kredi ücretlerinde artış olacak mı? KYK bursu ne kadar olacak?

ve kredi ücretlerinin yeni yılda artıp artmayacağı yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyordu. Bir süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle müjdeli haberi paylaşmıştı. Bugün konu hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi verdi. Erdoğan, KYK öğrenim kredisi ücretlerinin Ocak ayından itibaren zamlanacağını açıkladı. Böylece öğrencilerin bir süredir merakla beklediği KYK burs ve kredi ücretlerinde artış olacak mı sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, KYK bursu ne kadar olacak?

KYK burs ve kredi ücretlerinde artış olacak mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrenciler yeni yılda burs ve kredi ücretlerinde bir artış olup olmayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün öğrencilerle müjdeli haberi paylaştı. Peki, KYK kredi ve bursu ne kadar olacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burs ücretleri ile ilgili şöyle dedi:

"Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak."

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