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  • 06.11.2019 07:48
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 07:52

Okullarda 9 gün Kasım ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 2019 2020 okul tatilleri

Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz tatilinde müjdelediği ara tatil dönemi başlıyor. İlk ara tatil bu sene kasım ayına denk geliyor. 9 gün yapılacak tatile kısa süre kala öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, okullarda 9 gün Kasım ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? İşte 2019 2020 okul tatilleri...

Okullarda ara tatiller ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci yeni dönem sınavlarına katılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu dönem itibarıyla yapılacağını duyurduğu ara tatillerin ilki için geri sayım başladı. Sınav stresini atmak adına öğrenciler için güzel bir fırsat olan tatillerin bu dönem ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, okullarda 9 gün Kasım ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? İşte 2019 2020 okul tatilleri...

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

İkinci ara tatil ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Birinci dönem 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

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