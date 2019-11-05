Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 05.11.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 13:03

? 2019 2020 başlıyor? Ara tatiller ne zaman?

Okulların kapanmasına kısa süre kaldı. Öğrenciler tarafından kasım tatili olarak adlandırılan ilk ara tatilin kaç gün yapılacağı belli oldu. Sınav stresini atmak için tatil gününün beklyen öğrenciler ile velileri konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? 2019 2020 başlıyor? Ara tatiller ne zaman?

Okul ne zaman tatil oluyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim takvimini yayımladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Kasım ayının ilk haftasının bitmesine kısa süre kala tatil için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, okul ne zaman tatil oluyor? 2019 2020 Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? Ara tatiller ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

OKUL NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

İkinci ara tatil ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

OKUL TATİLLERİ NE ZAMAN?

18 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmenin de dersbaşı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriOkul ne zaman tatil oluyor? 2019 2020 Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? Ara tatiller ne zaman?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri