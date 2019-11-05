Okul ne zaman tatil oluyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim takvimini yayımladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Kasım ayının ilk haftasının bitmesine kısa süre kala tatil için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, okul ne zaman tatil oluyor? 2019 2020 Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? Ara tatiller ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

OKUL NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

İkinci ara tatil ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

OKUL TATİLLERİ NE ZAMAN?

18 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmenin de dersbaşı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.