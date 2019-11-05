KYK burs ücreti öğrenim kredisi kaç lira oldu? Burs ne kadar olacak 2020? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan öğrenim kredileri ile ilgili öğrencilere müjde verdi.Burs fiyatlarının 2020'nin Ocak ayında artılacağını belirtti. Peki KYK 2020 burs ücreti ne kadar olacak? Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de Ocak ayı itibarıyla kredi veya burs ücreti 500 liradan, 550 liraya çıkıyor.