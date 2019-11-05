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  • 05.11.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 13:59

Milyonlarca öğrenciye müjde! burs miktarı ne kadar arttı?

Milyonlarca öğrenciye büyük müjde geldi! 2020 Ocak ayı burs ücretleri için Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Başkan Erdoğan burs fiyatlarında artış olacağını belirtti. 2020'nin ocak ayında artacak olan burs fiyatlarının yeni halinin ne kadar olacağı merak konusu. Merak edilen detaylar haberimizde... borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir. Her yıl KYK başvuru süreci ve , Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Peki u nedir, kimler KYK bursundan yararlanabilir? İşte son KYK burs ücretleri…

Milyonlarca öğrenciye müjde! Burs miktarı arttı!

KYK burs ücreti öğrenim kredisi kaç lira oldu? Burs ne kadar olacak 2020? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan öğrenim kredileri ile ilgili öğrencilere müjde verdi.Burs fiyatlarının 2020'nin Ocak ayında artılacağını belirtti. Peki KYK 2020 burs ücreti ne kadar olacak? Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de Ocak ayı itibarıyla kredi veya burs ücreti 500 liradan, 550 liraya çıkıyor.

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