Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler AÖF güz dönemi sınav tarihleri hakkında araştırmalara başladı. AÖF'te eğitimlerine devam eden öğrenciler sınav tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF güz dönemi sınav yerleri açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.