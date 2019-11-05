Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 05.11.2019 23:51
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 23:51

sınavları ne zaman yapılacak? 2019 sınav yerleri ve tarihleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi'nde () eğitimlerini sürdüren öğrenciler şu sıralar güz dönemi sınav tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda merakla araştırılan konular arasında 2019-2020 AÖF 1. dönem sınav tarihleri yer alıyor. Peki, yapılacak? 2019 sınav yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler AÖF güz dönemi sınav tarihleri hakkında araştırmalara başladı. AÖF'te eğitimlerine devam eden öğrenciler sınav tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF güz dönemi sınav yerleri açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF güz dönemi sınav yerleri ve tarihleri açıklandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri