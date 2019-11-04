ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı. Adayların dünden beri merakla araştırdığı YÖKDİL soruları Arapça, Almanca, İngilizce, Fransızca soru ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmı ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün uygulanan YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde10'u erişime açıldı.Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ